2020-03-31T13:45:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Доставка продуктов в Рыбинске во время самоизоляции: как оформить заказ

Волонтеры помогают пожилым людям в период самоизоляции
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К волонтерскому движению МЫВМЕСТЕ присоединились 10 рыбинцевК волонтерскому движению МЫВМЕСТЕ присоединились 10 рыбинцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 27 марта по 14 апреля люди старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. В помощь пожилым людям запущено волонтерское движение #МЫВМЕСТЕ. Рыбинцы могут позвонить по «горячей» линии Всероссийского колл-центра 8-800-2003-411.

- Каждый звонок переводится в колл-центр региона, запрашиваются возраст заявителя, потребность в продуктах, товарах первой необходимости и лекарствах. Ближайший из волонтеров к месту проживания заявителя получает эту заявку, уточняет по телефону набор продуктов и сумму денег, которую люди готовы потратить на их приобретение, - рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Кондратенко.

За прошедшие выходные рыбинские волонтеры приняли и отработали 2 заявки.

Волонтеры обеспечены всеми необходимыми средствами защиты: антисептиками и медицинскими масками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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