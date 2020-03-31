В Ярославской области снизилось число людей на самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T13:17:17+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в регионе

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По данным на 31 марта, в Ярославской области снизилось количество людей, находящихся на самоизоляции. На данный момент их 2609 человек, вчерашняя цифра – 2627.

За сутки пробы были взяты у 192 ярославцев, все показатели, к счастью, отрицательные. Новых случаев заражения вирусом в Ярославской области нет.

В больницах региона под наблюдением врачей по-прежнему находятся три человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус»: это два ярославца и один москвич. Состояние у двоих удовлетворительное, у одного – средней тяжести. Такую информацию на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU