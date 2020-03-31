2020-03-31T13:17:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области снизилось число людей на самоизоляции

Последние новости о ситуации с коронавирусом в регионе
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В больницах региона по-прежнему находятся три человекаВ больницах региона по-прежнему находятся три человекаФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

По данным на 31 марта, в Ярославской области снизилось количество людей, находящихся на самоизоляции. На данный момент их 2609 человек, вчерашняя цифра – 2627.

За сутки пробы были взяты у 192 ярославцев, все показатели, к счастью, отрицательные. Новых случаев заражения вирусом в Ярославской области нет.

В больницах региона под наблюдением врачей по-прежнему находятся три человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус»: это два ярославца и один москвич. Состояние у двоих удовлетворительное, у одного – средней тяжести. Такую информацию на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области запретили продажу снюсов несовершеннолетним
Яндекс оценил самоизоляцию жителей Ярославской области в 3,6 балла из пяти
Работа пригородных и междугородних автобусов в Ярославской области: как будут ездить
ЗАГС в Рыбинске работает по предварительной записи
В Ярославле мошенница, под предлогом борьбы с коронавирусом, украла деньги у пенсионерки
В Ярославле будут судить юнцов за грабеж, угон и кражу
Ярославские библиотеки переходят на дистанционную форму обслуживания читателей
В Ярославской области браконьера осудили за незаконную охоту на лося
Доставка продуктов в Рыбинске во время самоизоляции: как оформить заказ
В Ярославской области снизилось число людей на самоизоляции
Аварийные и диспетчерские службы УК в Ярославле: как и что работает
Выплата безработным в Ярославской области 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить
Режим работы общественного транспорта в Ярославле: по графику выходного дня
Для ярославского среднего и малого бизнеса могут отсрочить налоговые платежи до 1 июля
Ярославские приставы наказали должников с крупными штрафами за пьяную езду
Нарушение режима самоизоляции для пенсионеров в Ярославле: предусмотрены ли штрафы
В Ярославле на Тутаевском шоссе перекроют еще один участок
В Ярославской области будут судить водителя за ДТП с погибшим