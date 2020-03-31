2020-03-31T13:03:14+03:00
Общество

Аварийные и диспетчерские службы УК в Ярославле: как и что работает

Подъезды в домах должны обрабатываться ежедневно
Полина Вачнадзе
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Подъезды в домах должны обрабатываться ежедневноПодъезды в домах должны обрабатываться ежедневноФото: Иван МАКЕЕВ
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Аварийные и диспетчерские службы управляющих компаний, которые занимаются обслуживанием многоквартирных домов, работают и будут работать в своем обычном режиме. Если возникли какие-то проблемы, то ярославцы могут позвонить по тем телефонам, которые указаны в квитанциях.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, УК усилили работу по уборке подъездов. Они должны дезинфицироваться ежедневно: специальными средствами должны обрабатываться входы, кнопки домофонов и лифтов, перила, почтовые ящики. - Если вы видите, что ваш подъезд по какой-то причине убирается некачественно, не проходите мимо, обязательно оставьте заявку в диспетчерскую службу своей управляющей организации, — сказал начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов.

Если УК не реагирует, обратитесь в контролирующие органы. Например, в муниципальную жилищную инспекцию мэрии города Ярославля (ул. Советская, д. 64, тел. 40-99-00) или в департамент государственного жилищного надзора Ярославской области (ул. Чехова, д. 5, тел. 78-56-52).

Жалобу можно направить не выходя из дома с использованием Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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