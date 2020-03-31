Выплата безработным в Ярославской области 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить

31 Март 2020 2020-03-31T13:14:54+03:00

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С 30 марта и до конца этого года максимальный размер пособия составит 12130 рублей. Повышение провели по поручению президента Владимира Путина в связи с угрозой распространения коронавируса. Минимальное пособие останется неизменным - 1500 рублей.

- Ситуация в сфере занятости населения находится на особом контроле. На данный момент оцениваем ее как стабильную. Сейчас в регионе 7523 безработных, это 1,1%. Конечно, ситуация может измениться. В некоторых организациях уже ввели режима простоя и неполного дня. Повышение пособия поможет поддержать людей, оставшихся без работы, - отметил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев

Пока информация о планируемом сокращении, о направлении в отпуск без сохранения зарплаты из-за карантина в службу занятости не поступала. До 3 апреля прием граждан не ведется. Задать интересующие вопросы можно, позвонив на горячую линию департамента службы занятости населения: (4852)45-88-71.

ИСТОЧНИК KP.RU