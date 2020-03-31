Режим работы общественного транспорта в Ярославле: по графику выходного дня
Почти весь общественный транспорт города перешел на расписание выходного дня
Почти весь общественный транспорт города перешел на расписание выходного дня. ФОТО: группа !Яргортранс" ВКонтакте
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В Ярославле с сегодняшнего дня, то есть с 31 марта, практически весь общественный транспорт города будет работать по расписанию выходного дня, сообщает на своем сайте МУП «Яргортранс». Изменения в расписании коснулась автобусов, троллейбусов и трамваев.
Но есть и исключения. По графику рабочего дня, но с сокращенными рейсами выйдут автобусы №№2К, 31, 32, 343 и 43.
Не выйдут на маршруты автобусы №№5, 14, 15, 18К, 21Б, 22С, 28, 29, 35Д, 40К и 55.
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ИСТОЧНИК KP.RU