2020-03-31T12:03:43+03:00
Общество

Для ярославского среднего и малого бизнеса могут отсрочить налоговые платежи до 1 июля

Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миронов
Полина ЗАЙЦЕВА
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подготовил закон об отсрочке выплат по налогам для представителей малого и среднего бизнеса.

- Послабления коснутся в первую очередь организаций и индивидуальных предпринимателей из досуговой сферы - турфирм, театров, музеев, фитнес-центров, гостиниц, кафе и ресторанов, а также тех, кто занимается допобразованием, бытовыми услугами, автомобильными пассажирскими перевозками, - сказал губернатор региона Дмитрий Миронов.

Платежи могут быть отсрочены до 1 июля. При этом, если такой вариант окажется сложным для предпринимателя - можно погасить платежи равными долями до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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