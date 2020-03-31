Для ярославского среднего и малого бизнеса могут отсрочить налоговые платежи до 1 июля
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подготовил закон об отсрочке выплат по налогам для представителей малого и среднего бизнеса.
- Послабления коснутся в первую очередь организаций и индивидуальных предпринимателей из досуговой сферы - турфирм, театров, музеев, фитнес-центров, гостиниц, кафе и ресторанов, а также тех, кто занимается допобразованием, бытовыми услугами, автомобильными пассажирскими перевозками, - сказал губернатор региона Дмитрий Миронов.
Платежи могут быть отсрочены до 1 июля. При этом, если такой вариант окажется сложным для предпринимателя - можно погасить платежи равными долями до конца года.
ИСТОЧНИК KP.RU