2020-03-31T11:34:20+03:00
Общество

Ярославские приставы наказали должников с крупными штрафами за пьяную езду

Один из них арестован, другой приговорен к выполнению обязательных работ
Полина ЗАЙЦЕВА
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Оба мужчины не спешили оплачивать 30-тысячные штрафы.Оба мужчины не спешили оплачивать 30-тысячные штрафы.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле судебные приставы наказали автомобилистов, которые не хотели оплачивать штрафы за пьяную езду. Один из должников в ноябре 2019 года за нетрезвое вождение получил штраф в размере 30 тысяч рублей.

- Но гражданин не торопился с уплатой штрафа в установленный законом срок, тем самым совершил административное правонарушение, - уточнили в пресс-службе УФССП по Ярославской области. - На днях согласно постановлению суда, за совершение правонарушения, гражданину назначено наказание в виде административного ареста на двое суток. Из зала судебного заседания мужчина отправился под арест.

Другого автомобилиста в аналогичной ситуации суд приговорил к обязательным работам сроком 20 часов. Из зала суда должник отправился убирать улицы Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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