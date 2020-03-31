Нарушение режима самоизоляции для пенсионеров в Ярославле: предусмотрены ли штрафы

31 Март 2020 2020-03-31T11:10:00+03:00

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Сегодня, 31 марта, на улицы Ярославля вышли первые патрули.

Функция патрулей – не запугать и оштрафовать, а предупредить пожилых людей о том, что они находятся в группе риска и могут подхватить вирус. Если выяснится, что ярославец покинул квартиру не по крайней необходимости (тем более, что продукты и лекарства могут доставить волонтеры), а, например, просто прогуляться, его попросят заполнить анкету и после разъяснительной беседы отпустят домой. Штрафы за выход из дома для пенсионеров не предусмотрены.

Наказывать рублем будут тех, кто нарушил карантин. Находиться 14 дней дома необходимо тем, кто приехал из других стран или контактировал с зараженными или теми, кого подозревают в заражении.

Напомним, что в Ярославской области указом губернатора региона введен режим обязательной самоизоляции пожилых людей. Ярославцы старше 65 лет должны находиться дома до 14 апреля. Данное требование не распространяется на жителей области, которые являются медицинскими работниками или руководителями и сотрудниками предприятий и организаций, в том случае, «если их нахождение на работе является критически важным для обеспечения функционирования этих предприятий и организаций».

ИСТОЧНИК KP.RU