2020-03-31T10:34:52+03:00
Общество

В Ярославле на Тутаевском шоссе перекроют еще один участок

Произойдет это во второй половине мая
Светлана Крутикова
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Во второй половине мая закроют участок от Урицкого до ПанинаВо второй половине мая закроют участок от Урицкого до ПанинаФото: Мэрия Ярославля
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На Тутаевском шоссе продолжатся дорожные работы. Во второй половине мая закроют участок от Урицкого до Панина. Здесь начнутся работы по переустройству, восстановлению и строительству инженерных сетей.

- Сейчас прорабатываем схемы перекрытия. Участок большой и сложный. Ремонт будет проходить в несколько этапов. Предусмотрели схему объездных путей - продолжение улицы Строителей полностью отсыпят крошкой, соединят внутриквартальный проезд Шавырина и предусмотрят две перемычки в районе поликлиники №5 , - отметил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Схемы объездных путей должны утвердить в ГИБДД. Кроме того, сейчас прорабатывают маршруты движения общественного транспорта.

А пока продолжаются работы на участке от Панина до Большой Норской. Основные работы почти завершили, в ближайшее время начнут укладывать первый слой асфальта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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