2020-03-31T10:03:19+03:00
Происшествия

В Ярославской области будут судить водителя за ДТП с погибшим

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы
Светлана Крутикова
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Водитель грузовика находится под арестомВодитель грузовика находится под арестомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Завершилось расследование уголовного дела в отношении водителя грузовика, совершившего ДТП в Ростовском районе. В результате аварии погиб пассажир автобуса.

28 сентября 2020 года около двух часов ночи в районе деревни Осокино произошло ДТП. Грузовик «Дав», двигаясь в сторону Москвы, выехал на встречку и столкнулся с автобусом «Хендай». 55-летний пассажир автобуса скончался на месте происшествия, еще двух человек доставили в больницу. На водителя грузовика завели дело и заключили его под стражу.

- В ходе следствия провели медицинскую, автотехническую, судебную экспертизы, установили все обстоятельства ДТП. Водитель свою вину признал, - пишет пресс-служба областного УМВД

Уголовное дело передали в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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