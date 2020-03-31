В Ярославской области будут судить водителя за ДТП с погибшим

31 Март 2020 2020-03-31T10:03:19+03:00

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Завершилось расследование уголовного дела в отношении водителя грузовика, совершившего ДТП в Ростовском районе. В результате аварии погиб пассажир автобуса.

28 сентября 2020 года около двух часов ночи в районе деревни Осокино произошло ДТП. Грузовик «Дав», двигаясь в сторону Москвы, выехал на встречку и столкнулся с автобусом «Хендай». 55-летний пассажир автобуса скончался на месте происшествия, еще двух человек доставили в больницу. На водителя грузовика завели дело и заключили его под стражу.

- В ходе следствия провели медицинскую, автотехническую, судебную экспертизы, установили все обстоятельства ДТП. Водитель свою вину признал, - пишет пресс-служба областного УМВД

Уголовное дело передали в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU