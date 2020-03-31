В Ярославской области на время самоизоляции закрыли все гостиницы

31 Март 2020 2020-03-31T09:44:49+03:00

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В Ярославской области с 28 марта по 1 июня будут закрыты все гостиницы. Соответствующий указ «О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения» подписал губернатор региона Дмитрий Миронов.

Исключение может быть сделано только для тех постояльцев, которые приехали к нам в регион в командировки, но это должно быть подтверждено документально – приказом или командировочным удостоверением. Кроме того, у всех гостей будут мерить температуру и заселять только в том случае, если не будет подозрений на вирус. Питаться гости Ярославля смогут исключительно по месту проживания.

По приказу главы региона, те, кто уже живет в гостиницах, должны быть обеспечены всеми условиями для самоизоляции. Продлить срок аренды комнаты теперь невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU