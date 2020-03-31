2020-03-31T09:17:53+03:00
Происшествия

В Ярославской области двое в масках ворвались в дом к пенсионерке и ограбили ее

Подозреваемых задержали
Светлана Крутикова
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Подозреваемые ранее уже привлекались к уголовной ответственностиПодозреваемые ранее уже привлекались к уголовной ответственностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Даниловском районе в дом к 80-летней женщине поздно вечером проникли двое неизвестных мужчин в масках и похитили у пенсионерки деньги и мобильный телефон. После этого злоумышленники скрылись.

Оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались 33-летний и 41-летний неработающие местные жители. Оба уже привлекались к уголовной ответственности. Похищенное у них частично изъяли.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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