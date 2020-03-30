2020-03-30T19:54:43+03:00
Общество

Ярославская прокуратура выявила в сети сайты с поддельными медицинскими справками

В суд направлен иск с требованием признать ресурсы запрещённым
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ярославская прокуратура входе мониторинга сети интернет выявила три сайта, на которых в открытом доступе продавались медицинские справки. В том числе и справки об инвалидности.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района во Фрунзенский районный суд направлены три административных исковых заявления о признании информации, размещенной на выявленном сайте запрещенной, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Устранение нарушений поставлено прокуратурой на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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