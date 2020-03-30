Газовые службы Ярославля прекратила плановое обслуживание оборудования

30 Март 2020 2020-03-30T18:55:34+03:00

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Чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции, газовые службы прекращают плановое техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах.

До 5 апреля данный вид работ прекращают «Гозпром газораспределение Ярославль» и «ЭнергоГаз», до 12 апреля – «Росстройгаз».

При этом аварийно-диспетчерские службы, естественно, продолжат свою работу. Все специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками, перчатками, препаратами для обработки рук.

ИСТОЧНИК KP.RU