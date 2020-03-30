В Ярославской области льготникам старше 65 лет лекарства доставят на дом

30 Март 2020 2020-03-30T17:07:43+03:00

Социальные работники и волонтеры заберут препараты в аптеке и доставят по нужным адресам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для оформления рецепта надо позвонить в свою поликлинику

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Жители региона страше 65 лет смогут оформить рецепт на льготные лекарства удаленно. Это делается для того, чтобы пожилые люди не выходили из дома и не подвергали себя опасности заразиться коронавирусом.

Социальные работники и волонтеры заберут препараты в аптеке и доставят по нужным адресам. Для оформления рецепта пенсионерам нужно позвонить в поликлинику, за которой они закреплены.

Напомним, ранее губернатор подписал указ о том, что ярославцам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU