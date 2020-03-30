2020-03-30T17:07:43+03:00
Общество

В Ярославской области льготникам старше 65 лет лекарства доставят на дом

Для оформления рецепта надо позвонить в свою поликлинику
Светлана Крутикова
Поделиться:
Социальные работники и волонтеры заберут препараты в аптеке и доставят по нужным адресамСоциальные работники и волонтеры заберут препараты в аптеке и доставят по нужным адресамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Жители региона страше 65 лет смогут оформить рецепт на льготные лекарства удаленно. Это делается для того, чтобы пожилые люди не выходили из дома и не подвергали себя опасности заразиться коронавирусом.

Социальные работники и волонтеры заберут препараты в аптеке и доставят по нужным адресам. Для оформления рецепта пенсионерам нужно позвонить в поликлинику, за которой они закреплены.

Напомним, ранее губернатор подписал указ о том, что ярославцам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославская прокуратура выявила в сети сайты с поддельными медицинскими справками
Газовые службы Ярославля прекратила плановое обслуживание оборудования
ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса
В Ярославской области льготникам старше 65 лет лекарства доставят на дом
В Ярославле будут судить прораба за смерть рабочего
В Ярославской области открыли горячую линию по вопросам ЖКХ
В Ярославской области разбился мотоциклист
В Ярославской области отменили сезон охоты
На Рыбинском водохранилище поймали браконьера
Отменен ряд автобусных рейсов из Ярославля в Москву и обратно
Ярославну, заболевшую коронавирусом, выписали из больницы
В Ярославле ищут 31-летнего Сергея Аксенова
Ярославец ждал в съемной квартире девушку, та не пришла и он решил украсть телевизоры
Ярославские депутаты предложили заплатить пенсионерам за самоизоляцию
В Ярославле лжеборец с коронавирусом украла у пенсионера деньги
Не расслабляемся: как ярославским школьникам провести время карантина с пользой
В Ярославле защищают врача, муж которой заразился коронавирусом
Ярославские инфекционисты рассказали о здоровье больных коронавирусом