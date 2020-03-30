2020-03-30T16:37:35+03:00
Происшествия

В Ярославле будут судить прораба за смерть рабочего

Мужчина отправил в шахту лифта монтажника, у которого не было нужной квалификации
Светлана Крутикова
Поделиться:
Рабочий упал в шахту лифта с высоты 17 этажа и получил травмы, несовместимые с жизньюРабочий упал в шахту лифта с высоты 17 этажа и получил травмы, несовместимые с жизньюФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Изменить размер текста:

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Ярославля. Мужчина обвиняется в том, что нарушил правила безопасности при строительстве, которые привели к смерти рабочего.

Установили, что в июне 2019 года обвиняемый был прорабом в строительной фирме. Находясь на территории строящегося объекта, он допустил к монтажным работам в шахте лифта 25-летнего сотрудника, у которого не было нужной квалификации. В результате рабочий упал в шахту с высоты 17 этажа. От полученных травм молодой человек скончался.

- Следствие собрало достаточно доказательств. Дело передано в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, - пишет пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославская прокуратура выявила в сети сайты с поддельными медицинскими справками
Газовые службы Ярославля прекратила плановое обслуживание оборудования
ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса
В Ярославской области льготникам старше 65 лет лекарства доставят на дом
В Ярославле будут судить прораба за смерть рабочего
В Ярославской области открыли горячую линию по вопросам ЖКХ
В Ярославской области разбился мотоциклист
В Ярославской области отменили сезон охоты
На Рыбинском водохранилище поймали браконьера
Отменен ряд автобусных рейсов из Ярославля в Москву и обратно
Ярославну, заболевшую коронавирусом, выписали из больницы
В Ярославле ищут 31-летнего Сергея Аксенова
Ярославец ждал в съемной квартире девушку, та не пришла и он решил украсть телевизоры
Ярославские депутаты предложили заплатить пенсионерам за самоизоляцию
В Ярославле лжеборец с коронавирусом украла у пенсионера деньги
Не расслабляемся: как ярославским школьникам провести время карантина с пользой
В Ярославле защищают врача, муж которой заразился коронавирусом
Ярославские инфекционисты рассказали о здоровье больных коронавирусом