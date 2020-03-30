В Ярославле будут судить прораба за смерть рабочего

30 Март 2020 2020-03-30T16:37:35+03:00

Рабочий упал в шахту лифта с высоты 17 этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Мужчина отправил в шахту лифта монтажника, у которого не было нужной квалификации

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Ярославля. Мужчина обвиняется в том, что нарушил правила безопасности при строительстве, которые привели к смерти рабочего.

Установили, что в июне 2019 года обвиняемый был прорабом в строительной фирме. Находясь на территории строящегося объекта, он допустил к монтажным работам в шахте лифта 25-летнего сотрудника, у которого не было нужной квалификации. В результате рабочий упал в шахту с высоты 17 этажа. От полученных травм молодой человек скончался.

- Следствие собрало достаточно доказательств. Дело передано в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, - пишет пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU