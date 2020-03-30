2020-03-30T16:05:50+03:00
Общество

В Ярославской области открыли горячую линию по вопросам ЖКХ

Она работает круглосуточно
Светлана Крутикова
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Здесь можно получить информацию о работе различных служб, сообщить о проблемах, касающихся сферы ЖКХЗдесь можно получить информацию о работе различных служб, сообщить о проблемах, касающихся сферы ЖКХФото: Правительство Ярославской области
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В регионе начала действовать горячая линия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства: (4852) 55-13-94. Она будет работать круглосуточно на базе Центра управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области.

Специалисты ответят на все вопросы, которые касаются работ различных служб. Также можно сообщить о проблемах, касающихся сферы ЖКХ.

Чтобы получить обратную связь, надо оставить свои координаты - номер телефона или адрес электронной почты.

Горячая линия организована региональным департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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