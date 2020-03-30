В Ярославской области разбился мотоциклист

30 Март 2020 2020-03-30T15:44:51+03:00

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Страшная авария произошла в субботу в 18:40 в районе деревни Большое Высоко Рыбинского района. Столкнулись автомобиль «Mitsubishi Pajero» и мотоцикл «Yamaha».

По информации ГИБДД, за рулем авто находилась 43-летняя женщина, она совершала поворот со встречной полосы налево. 25-летний мотоциклист ехал прямо и на скорости врезался в джип.

В результате столкновения молодой мотоциклист получил травмы несовместимые с жизнью и скончался, не дождавшись приезда скорой помощи.

Виновника ДТП будут устанавливать в рамках уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU