2020-03-30T14:44:47+03:00
Происшествия

На Рыбинском водохранилище поймали браконьера

Он ловил рыбу при помощи жаберной сети
Полина Вачнадзе
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Мужчина успел поймать около 30 рыбин. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской областиМужчина успел поймать около 30 рыбин. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области
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Мужчина вышел на «водную охоту» в Некоузском районе в акватории Рыбинского водохранилища. Рыбак не имел разрешения на ловлю, кроме того, он рыбачил при помощи жаберной сети, которая отнесена к орудиям массового истребления водных животных. В момент задержания мужчина успел поймать около 30 рыбин.

Задержали браконьера сотрудники транспортной полиции и Росгвардии. В отношении мужчины 1957 года рождения возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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