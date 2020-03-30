Отменен ряд автобусных рейсов из Ярославля в Москву и обратно

30 Март 2020 2020-03-30T14:36:00+03:00

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«Яроблтранском» объявил об изменении в расписании движения автобусов из Ярославля в Москву и обратно, а точнее, об отмене некоторых рейсов. Как сообщается на сайте компании, связано это с вероятным снижением пассажиропотока на ряде маршрутов.

Изменяется расписание следующих маршрутов:

№ 028 Кострома - Москва рейс 00:50 отменяется 30 марта, 06 апреля

№ 030 Кострома - Москва рейс 10:20 отменяется с 30 марта по 05 апреля № 029 Москва - Кострома рейс 04:00 отменяется с 31 марта по 06 апреля № 034 Москва - Ярославль рейс 14:05 отменяется 30 марта, 06 апреля № 489 Ярославль - Кострома рейс 20:30 отменяется 29 марта, 05 апреля № 920 Ярославль - Ковров рейс 13:30 отменяется с 26 марта по 08 апреля

№ 057 Ярославль - Москва: 08:00 отменяется с 30 марта по 06 апреля 12:45 отменяется с 23 марта по 06 апреля 13:45 отменяется с 29 марта по 06 апреля 15:00 отменяется с 26 марта по 06 апреля 17:00 отменяется с 29 марта по 06 апреля 18:15 отменяется с 27 марта по 06 апреля 19:30 отменяется с 29 марта по 06 апреля 21:15 отменяется с 29 марта по 06 апреля

Те рейсы, которые не указаны, будут выполняться согласно действующему расписанию. За уточнениями можно обратиться в справочное бюро по телефону 8(4852)67-40-80.

ИСТОЧНИК KP.RU