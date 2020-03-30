Ярославну, заболевшую коронавирусом, выписали из больницы

30 Март 2020 2020-03-30T14:18:12+03:00

По словам ярославны, самочувствие у нее хорошее, жалоб на здоровье нет Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Сегодня, 30 марта, из ярославской инфекционной больницы выписали женщину, которая первая в нашем регионе подхватила коронавирус. По словам ярославны, самочувствие у нее хорошее, жалоб на здоровье нет. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

На данный момент в стационаре остаются два пациента с официально подтвержденной коронавирусной инфекцией. Также в больнице лежит и житель Москвы, который, нарушив режим изоляции, приехал из столицы в Переславль-Залесский.

- Вопиющая несознательность. Будем разбираться с этим случаем. Протокол о нарушении режима уже составлен. Снова убедительно прошу жителей региона и тех, кто приезжает к нам в область, соблюдать карантин, - попросил глава региона.

За минувшие выходные в области на коронавирус было обследовано 196 человек. Все результаты отрицательные. Одна из проб вызывает сомнения, по ней медики ждут подтверждения.

ИСТОЧНИК KP.RU