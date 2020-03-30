В Ярославле ищут 31-летнего Сергея Аксенова
В Ярославле разыскивают 31-летнего Сергей Аксенов. Мужчина ушел из дома 18 марта. С того момента его никто не видел.
На вид Сергею 25-30 лет, его рост около 170 сантиметров, он среднего телосложения, короткие русые волосы, светло-карие глаза. Мужчина был одет в черную ветровку с белыми полосами на рукавах, черные спортивные штаны. На голове может быть капюшон кофты-балахона.
Особые приметы – сутулится при ходьбе, несвязно говорит. Пропавший нуждается в медицинской помощи.
Если вы видели Сергея или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии ЯрСпаса – 8 (910) 964-08-38
ИСТОЧНИК KP.RU