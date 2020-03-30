Ярославец ждал в съемной квартире девушку, та не пришла и он решил украсть телевизоры

30 Март 2020 2020-03-30T13:09:52+03:00

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В полицию Дзержинского района Ярославля поступило сообщение от жителя города, у которого украли телевизоры. Установлено, что потерпевший сдал квартиру на сутки, а когда вернулся обнаружили отсутствие техники.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 22-летний житель Ярославля, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Он пояснил, что снял квартиру для встречи с девушкой, но та не пришла и он решил похитить телевизоры, которые затем продал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU