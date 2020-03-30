Ярославские депутаты предложили заплатить пенсионерам за самоизоляцию

30 Март 2020 2020-03-30T13:00:59+03:00

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Депутаты Ярославской областной Думы обратились к губернатору региона с просьбой поддержать ярославцев старше 65 лет, а также имеющих ряд хронических заболеваний.

- 18 марта вы подписали Указ №47 «О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения». Однако в нем не предусмотрены меры по защите жизни и здоровья самой уязвимой части населения: лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническим заболеванием, - говорится в обращении.

Тем временем ситуация показывает, что именно эти среди этих людей наблюдается самый высокий процент заболеваемости и смертности. Помочь избежать тяжелых последствий поможет режим самоизоляции.

- Полагаем целесообразным в качестве компенсации и стимуляции предусмотреть выплату разовой адресной социальной помощи гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, в размере 2000 рублей, - считают депутаты.

Подобные меры уже введены в Москве, депутаты местного заксобрания просят ввести их и у нас.

ИСТОЧНИК KP.RU