Не расслабляемся: как ярославским школьникам провести время карантина с пользой

30 Март 2020 2020-03-30T12:37:26+03:00

Домашних заданий нет, но время лучше не терять

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Текущая неделя, с 30 марта по 5 апреля, объявлена нерабочей. Школьники наслаждаются дополнительной неделей каникул, но об учебе даже в это время забывать не стоит.

- В объявленную нерабочую неделю все уроки, как в очном, так и в дистанционном формате для ярославских школьников отменены, домашнего задания нет, - пояснила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Сервис Uchi.ru предназначен для самостоятельного обучения в бомашних условиях. Там проводят онлайн-уроки, открыт доступ к бесплатной пробной программе обучения.

Портал distance.mosedu.ru предназначен для учителей и родителей, которые хотят организовать дополнительные занятия для детей в дистанционной форме. Здесь есть архивнеы уроки по разным предметам, онлайн-кружки, задания для олимпиад, диагностические проверки знаний, программы для логопедов, сервисы для дошкольников и другое.

Узнать об онлайн-ресурсах можно и на сайтах школ – их образовательные учреждения будут использовать с 6 апреля, после выхода с карантина.

Для развлечения Министерство образования РФ рекомендовало онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс» - zeroplus.tv. Там можно посмотреть добрые развивающие фильмы о дружбе, семье, любви, стране, творчества и природе.

ИСТОЧНИК KP.RU