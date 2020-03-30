Не расслабляемся: как ярославским школьникам провести время карантина с пользой
Текущая неделя, с 30 марта по 5 апреля, объявлена нерабочей. Школьники наслаждаются дополнительной неделей каникул, но об учебе даже в это время забывать не стоит.
- В объявленную нерабочую неделю все уроки, как в очном, так и в дистанционном формате для ярославских школьников отменены, домашнего задания нет, - пояснила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.
Сервис Uchi.ru предназначен для самостоятельного обучения в бомашних условиях. Там проводят онлайн-уроки, открыт доступ к бесплатной пробной программе обучения.
Портал distance.mosedu.ru предназначен для учителей и родителей, которые хотят организовать дополнительные занятия для детей в дистанционной форме. Здесь есть архивнеы уроки по разным предметам, онлайн-кружки, задания для олимпиад, диагностические проверки знаний, программы для логопедов, сервисы для дошкольников и другое.
Узнать об онлайн-ресурсах можно и на сайтах школ – их образовательные учреждения будут использовать с 6 апреля, после выхода с карантина.
Для развлечения Министерство образования РФ рекомендовало онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс» - zeroplus.tv. Там можно посмотреть добрые развивающие фильмы о дружбе, семье, любви, стране, творчества и природе.
ИСТОЧНИК KP.RU