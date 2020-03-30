В Ярославле защищают врача, муж которой заразился коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T12:30:24+03:00

После отдыха в Австрии ярославский врач не стала сидеть на карантине и вышла на работу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Ярославцы вступились за врача-пульмонолога Ирину Ашерову. Посты поддержки появились в соцсетях. Напомним, на прошлой неделе детское отделение Центральной городской больницы закрыли на карантин. Произошло это после того, как у супруга врача подтвердили коронавирус.

Автор обращения отмечает, что на момент поездки Ирины Ашеровой ни в Австрии, ни в России еще не было принято никаких мер по карантину. Если бы врач решила «уйти на самоизоляцию, ее бы руководство просто не отпустило».

- Возможно, именно она [Ирина Ашерова] спасла вашего ребенка или спасет его, никто не знает, как получится. Но сейчас из-за всей «грязи», которая обрушилась на нее, ее могут отстранить от работы, при всем при этом дети, которые нуждаются в ее помощи останутся без адекватного лечения. Ирина Карловна является экспертом в лечении детских пульмонологических заболеваний, особенно, муковисцидоза. Если из-за этой явно специально организованной травли СМИ, она будет лишена работы, то также лишатся помощи и многие дети, страдающие от хронических заболеваний, - говорится в посте.

Объективную оценку действиям врача дадут правоохранительные органы, которые сейчас проводят проверку инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU