Ярославские инфекционисты рассказали о здоровье больных коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T12:02:50+03:00

Позаботьтесь о себе и своих близких Фото: Правительство Ярославской области

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В настоящее время у троих жителей Ярославской области официально подтвержден диагноз «коронавирус». Третий случай был выявлен в минувшие выходные. Заболевшему мужчине 46 лет, он живет в Ярославле.

- По состоянию на 30 марта у пациентов, которые находятся на лечении в инфекционной больнице Ярославля с подтвержденным коронавирусом, состояние удовлетворительное. У одного – средней тяжести. Новых пациентов с COVID-19 нет, - сообщила главный инфекционист Ярославской области Ирина Старостина.

Все ярославцы сейчас должны с большой ответственностью подойти к сохранению своего здоровья. Без крайней необходимости не выходите из дома, ограничьте свои контакты. Карантинная неделя – не отпуск и уж точно не время выезжать на шашлыки большими компаниями. Позаботьтесь о себе и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU