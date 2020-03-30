Дороги Ярославской области убирают 180 машин

30 Март 2020 2020-03-30T11:49:15+03:00

Открыты круглосуточные диспетчерские службы, куда можно направить свои жалобы

Изменить размер текста: A A

Казалось бы, весна полностью вступила в свои права, но неожиданный снегопад показал, что зима, так мало радовавшая нас снегом все свои законные три месяца, отступать не собирается. Многие водители уже сменили зимнюю резину на летнюю, а тут такой сюрприз.

На уборку дорог от снега вышли 184 спецмашины. Как сообщает пресс-служба правительства Ярославской области, в каждом муниципальном районе работают кураторы, которые отслеживают ситуацию. В первую очередь должны убираться маршруты, по которым ездят пассажирские автобусы, мосты, путепроводы и опасные участки.

Если есть замечания к качеству уборки дорог, то можно позвонить в круглосуточные диспетчерские службы: 8(4852)78-95-20 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», 76-05-17 – АО «Ярдормост».

Водителей просят соблюдать меры безопасности, соблюдать дистанцию, не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать уборке, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Пешеходам в темное время суток нужно надевать одежду со световозвращающими элементами.

Когда в Ярославскую область снова придет весна, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU