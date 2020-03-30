Жительница Ярославля зарегистрировала в своей квартире восемь мигрантов

30 Март 2020 2020-03-30T11:33:57+03:00

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В Ярославле сотрудники полиции выявили в Дзержинском районе города женщину, которая незаконно поставила на учет восемь иностранных граждан. Правоохранителями было установлено, что 36-летняя хозяйка квартиры не собиралась предоставлять квартиру для проживании.

- Отделом дознания ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено и уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», - добавили в пресс-службе региональной полиции.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU