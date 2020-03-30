2020-03-30T11:33:57+03:00
Общество

Жительница Ярославля зарегистрировала в своей квартире восемь мигрантов

По данному факту возбуждено уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Расследование дела продолжается.Расследование дела продолжается.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В Ярославле сотрудники полиции выявили в Дзержинском районе города женщину, которая незаконно поставила на учет восемь иностранных граждан. Правоохранителями было установлено, что 36-летняя хозяйка квартиры не собиралась предоставлять квартиру для проживании.

- Отделом дознания ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено и уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», - добавили в пресс-службе региональной полиции.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24