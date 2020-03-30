30 Март 2020 2020-03-30T10:54:47+03:00

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В Ярославль вернулась зима. За ночь город занесло снегом. Но, по прогнозам синоптиков, весна вернется к концу этой недели.

- В Центральной России в понедельник и вторник произойдет рецидив зимы. В регионе осадкт будут переходить снег. Даже днем температура будет колебаться от -1 до +4 градусов. Затем арктический воздух начнет прогреваться, - сообщает центр Фобос.

Уже в среду, 1 апреля, до +5. Столбик термометра постепенно будет подниматься. И к выходным температура достигнет 10-11 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU