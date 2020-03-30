2020-03-30T10:54:47+03:00
Общество

В Ярославль вернулась зима: за ночь город занесло снегом

Синоптики обещают потепление к концу недели
Светлана Крутикова
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В Ярославле произошел "рецидив зимы"В Ярославле произошел "рецидив зимы"Фото: Светлана Крутикова
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В Ярославль вернулась зима. За ночь город занесло снегом. Но, по прогнозам синоптиков, весна вернется к концу этой недели.

- В Центральной России в понедельник и вторник произойдет рецидив зимы. В регионе осадкт будут переходить снег. Даже днем температура будет колебаться от -1 до +4 градусов. Затем арктический воздух начнет прогреваться, - сообщает центр Фобос.

Уже в среду, 1 апреля, до +5. Столбик термометра постепенно будет подниматься. И к выходным температура достигнет 10-11 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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