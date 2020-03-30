2020-03-30T10:14:17+03:00
Общество

В Ярославле ограничат стоянку на улице Маяковского

Новые правила вводятся с 20 апреля
Полина Вачнадзе
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Ограничения вводятся с 20 апреляОграничения вводятся с 20 апреляФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле вводятся ограничения остановки и стоянки транспортных средств по улице Маяковского. Останавливаться будет нельзя в районе дома №61 по нечетной стороне, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Ограничения вводятся с 20 апреля и сколько они продлятся, на данный момент не известно.

Администрация просит всех водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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