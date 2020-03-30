В Ярославле ограничат стоянку на улице Маяковского

30 Март 2020 2020-03-30T10:14:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле вводятся ограничения остановки и стоянки транспортных средств по улице Маяковского. Останавливаться будет нельзя в районе дома №61 по нечетной стороне, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Ограничения вводятся с 20 апреля и сколько они продлятся, на данный момент не известно.

Администрация просит всех водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU