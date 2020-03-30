В Ярославле ограничат стоянку на улице Маяковского
Новые правила вводятся с 20 апреля
Ограничения вводятся с 20 апреляФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле вводятся ограничения остановки и стоянки транспортных средств по улице Маяковского. Останавливаться будет нельзя в районе дома №61 по нечетной стороне, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.
Ограничения вводятся с 20 апреля и сколько они продлятся, на данный момент не известно.
Администрация просит всех водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU