2020-03-30T09:55:47+03:00
Происшествия

В Ярославской области в тройном столкновении машин погиб человек

Авария произошла на трассе М-8
Светлана Крутикова
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От удара машину разорвало. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской областиОт удара машину разорвало. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области
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Вчера, 29 марта, около 17 часов на трассе Москва-Холмогоры в Ростовском районе произошло страшное ДТП. По предварительной информации, 35-летний водитель «Лады Ларгус» въехал в машину «ВАЗ-2115», которая готовилась поворачивать. От удара пятнашку отбросило на встречку, где она столкнулась с грузовиком «Скания» с полуприцепом. Удар был такой силы, что легковушку разорвало. 55-летний водитель этой машины скончался на месте еще до приезда скорой помощи.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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