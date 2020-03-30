2020-03-30T09:38:22+03:00
Общество

График работы Почты России в Ярославской области во время карантина

С 30 марта по 3 апреля вводится особый режим
Полина Вачнадзе
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С 30 марта по 1 апреля отделения почты в Ярославской области будут закрыты для клиентовС 30 марта по 1 апреля отделения почты в Ярославской области будут закрыты для клиентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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По причине того, что Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций. Таким образом, полностью прекратить свою работу она не может. Но, чтобы замедлить скорость распространения коронавирусной инфекции и не подвергать риску и сотрудников, и посетителей, Почта России, как и многие другие организации, перешла на особый режим работы.

С 30 марта по 1 апреля включительно отделения почты в Ярославской области будут закрыты для клиентов, но внутренняя деятельность продолжится, в том числе и работа почтальонов, сортировка, перевозка и доставка отправлений, пенсий и пособий. Это будет происходить в обычном режиме.

2 и 3 апреля, то есть в четверг и пятницу, почтовые отделения откроются и будут работать в обычном для этих дней графику.

Сейчас Пота России и правительство страны прорабатывают вопрос об увеличении сроков хранения отправлений в отделениях – с 30 до 60 дней, чтобы люди смогли спокойно дождаться улучшения обстановки по коронавирусу и не приходили в отделения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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