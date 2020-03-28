2020-03-28T21:38:06+03:00
Общество

В Ярославле полиция проверила торговые центры

Двери некоторых из них до сих пор открыты для покупателей
Светлана Крутикова
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Не все торговые центры выполнили распоряжение губернатора. ФОТО: аккаунт Владимира Волкова ВКонтактеНе все торговые центры выполнили распоряжение губернатора. ФОТО: аккаунт Владимира Волкова ВКонтакте
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Сегодня, 28 марта, мэрия вместе с полицией провели рейд по торговым центрам Ярославля.

- К сожалению, не все объекты закрыли свои двери для посетителей. Такое халатное отношение к мерам нераспространения коронавируса недопустимо. Мы все должны осознавать свою ответственность и соблюдать указы президента страны и губернатора, - рассказал заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития Илья Мотовилов.

Ранее Дмитрий Миронов подписал указ о том, что все магазины в торговых центрах, кроме отделов с продуктами и товарами первой необходимости, должны быть закрыты с 28 марта по 5 апреля.

В течение всей нерабочей недели сотрудники мэрии, администраций и полиции будут проводить проверки. В случае выявления нарушений сведения направят в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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