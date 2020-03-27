2020-03-27T16:42:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Больницы Ярославской области переводят в режим работы в условиях эпидемии

Готовится кадровый резерв медицинских работников
Полина ЗАЙЦЕВА
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Больницы Ярославской области переводятся в режим работы в условиях эпидемии коронавируса. Кроме того, начал готовиться кадровый резерв медицинских работников. Больных с диагнозами гриппа и ОРВИ будут госпитализировать в больницу №2, на базе третей больницы создается обсерватор.

- С 31 марта в педиатрическое отделение больницы имени Семашко будут госпитализировать детей с ОРВИ и гриппом. Кроме того, в этом же лечебном учреждении будут развернуты койки для беременных, рожениц и пациенток с гинекологической патологией с COVID-19, - добавили в правительстве Ярославской области. - В инфекционной больнице с 31 марта приостановят госпитализацию детей с ОРВИ и гриппом за исключением тяжелых случаев, взрослых с острой кишечной инфекцией, кроме тяжелых случаев. Будут развернуты койки для взрослых и детей с COVID-19.

В госпитале ветеранов войн со 2 апреля весь коечный фонд будет перепрофилирован под лечение больных с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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