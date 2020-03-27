Ярославцев старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции
Пенсионером нельзя будет выходить из дома с 27 марта по 14 апреля
Пенсионеры старшего возраста являются самой уязвимой группой населения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ о ряде мер, необходимых для предотвращения распространения на территории региона коронавируса. Одной из них является обязательная самоизоляция жителей региона старше65 лет.
- Соблюдать режим будет необходимо с 27 марта по 14 апреля, - говорится в приказе губернатора.
Данная мера необходима в связи с тем, что пенсионеры старшего возраста являются самой уязвимой группой населения.
ИСТОЧНИК KP.RU