В Рыбинске со следующей недели изменится расписание движения транспорта

27 Март 2020 2020-03-27T14:13:00+03:00

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С 30 марта в Рыбинске временно изменится расписание общественного транспорта. Это связано со снижением пассажиропотока.

- Сейчас закрыты школы, детские сады, учреждения культуры и спорта. Многие жители сознательно реже передвигаются по городу. В такой ситуации у перевозчиков нет необходимости работать в обычном режиме. Пересмотр расписания уменьшит финансовые убытки, - пояснила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Троллейбусы №№ 1, 4, 5 и 6 будут ходить по графику воскресенья. Из всех автобусов девять перейдут на расписание выходного дня, еще пять будут ездить по измененному расписанию. Автобус №7 сохранит свой действующий график. Маршрут №33т пока отменяется.

Временный график будет действовать до 12 апреля. Ознакомиться с расписанием можно на сайте администрации Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU