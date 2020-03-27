Работники крупных ярославских заводов уходят на выходную неделю

27 Март 2020 2020-03-27T11:29:01+03:00

Персонал, не задействованный в основной деятельности, уйдет на выходные. Фото: Правительство Ярославской области

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Сотрудники крупных и средних предприятий Ярославской области отправятся на длинные выходные. С 30 по 5 апреля свою работу прекращают Автодизель», «ОДК-Сатурн» и другие.

- Продолжат работать в штатном режиме предприятия непрерывного цикла, такие как ПАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «ЯНПЗ имени Д.И.Менделеева», а также отдельные литейные и гальванические цеха других производств, - сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. При этом персонал, не задействованный в основной деятельности, уйдет на выходные.

Не остановят деятельность и те предприятия, где производятся медицинские изделия, лекарственные препараты и пищевые продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU