2020-03-27T11:29:01+03:00
Общество

Работники крупных ярославских заводов уходят на выходную неделю

НПЗ и завод имени Менделеева продолжат свою работу
Полина ЗАЙЦЕВА
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Персонал, не задействованный в основной деятельности, уйдет на выходные.Персонал, не задействованный в основной деятельности, уйдет на выходные.Фото: Правительство Ярославской области
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Сотрудники крупных и средних предприятий Ярославской области отправятся на длинные выходные. С 30 по 5 апреля свою работу прекращают Автодизель», «ОДК-Сатурн» и другие.

- Продолжат работать в штатном режиме предприятия непрерывного цикла, такие как ПАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «ЯНПЗ имени Д.И.Менделеева», а также отдельные литейные и гальванические цеха других производств, - сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. При этом персонал, не задействованный в основной деятельности, уйдет на выходные.

Не остановят деятельность и те предприятия, где производятся медицинские изделия, лекарственные препараты и пищевые продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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