Расписание движения транспорта в Ярославле на следующей неделе может измениться

27 Март 2020 2020-03-27T11:11:59+03:00

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Несмотря на снижение пассажиропотока в ярославском транспорте примерно на 30%, автобусы, трамваи и троллейбуса в данным момент работают в своем обычном режиме.

- Учитывая принятое решение президента о режиме работы на следующую неделю, мы будем точечно рассматривать возможные варианты изменения движения по маршрутам. Все жители Ярославля будут уведомлены об этом, - сказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

По словам руководителя ведомства, по требованию Роспотребнадзора, весь общественный транспорт города, в том числе и маршрутки, ежедневно обрабатывается специальными средствами. Особенно тщательно протирают поручни, сиденья и стекла. Но, несмотря на это, придя домой, тщательно вымойте руки, протрите антисептиком свои телефон и сумку. В сложившейся ситуации лишняя предосторожность – совсем не лишняя.

ИСТОЧНИК KP.RU