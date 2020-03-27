Общественные бани Ярославля прекращают работу
С сегодняшнего дня, 27 марта, все муниципальные бани Ярославля приостанавливают свою работу
- Мы проводим профилактические мероприятия по поручению президента. Персоналу будет сохранена заработная плата за этот период, - сказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.
Сейчас решается вопрос, как сделать так, чтобы и люди оставались чистыми, и не было большого их скопления.
На данный момент решено, что бани закрываются только на неделю. После этого карантинного срока их, скорее всего, откроют, но введет ограничения по числу посетителей.
ИСТОЧНИК KP.RU