Общественные бани Ярославля прекращают работу

27 Март 2020 2020-03-27T10:11:37+03:00

Они уходят на карантин с 27 марта

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С сегодняшнего дня, 27 марта, все муниципальные бани Ярославля приостанавливают свою работу

- Мы проводим профилактические мероприятия по поручению президента. Персоналу будет сохранена заработная плата за этот период, - сказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Сейчас решается вопрос, как сделать так, чтобы и люди оставались чистыми, и не было большого их скопления.

На данный момент решено, что бани закрываются только на неделю. После этого карантинного срока их, скорее всего, откроют, но введет ограничения по числу посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU