2020-03-27T10:04:40+03:00
Общество

Турбизнес Ярославля просит о помощи

Многие компании реально находятся на грани банкротства
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Туристическая, конгрессно-выставочная и событийная отрасль, в которую входят конгрессные площадки, компании - организаторы мероприятий: конгрессных, фестивальных, спортивных и т.д., гостиницы и другие средства размещения, предприятия общественного питания, стала одной из наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии. Многие компании реально находятся на грани банкротства.

В начале этой недели представители ряда компаний отрасли направили письмо в адрес Губернатора Ярославской области Д.Ю. Миронова с предложениями о возможных мерах по поддержке туристического бизнеса региона.

Сообщество очень ждет конструктивной реакции со стороны органов власти и надеется на диалог. Копии письма-обращения к Губернатору области были направлены Председателю Ярославской областной Думы А.Д. Константинову, Мэру г. Ярославля В.М. Волкову, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ярославской области А.Ф. Бакирову.

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