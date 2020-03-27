Какие рестораны Ярославля будут доставлять еду на дом

27 Март 2020 2020-03-27T09:53:08+03:00

Если вы не можете пойти в ресторан, тогда ресторан придет к вам Фото: Полина Вачнадзе

Вопрос о закрытии ресторанов пока остается открытым

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С каждым днем меры, направленные на борьбу с коронавирусом становятся все жестче. В Ярославской области уже закрыты музеи, театры, бассейны, многие фитнес-залы, школьники ушли на каникулы, а студенты – на дистанционное обучение. Пока еще открыты торговые центры, кинотеатры (несмотря на рекомендации Минкульта прекратить показы), рестораны, но никто не удивится, если сегодня-завтра их владельцев попросят приостановить работу.

Следующая неделя, с 30 марта по 5 апреля, объявлена нерабочей. Россиянам рекомендуется как можно реже выходить из дома и соблюдать элементарные меры безопасности. Ресторанный бизнес оказался в непростой ситуации.

- Если вы работаете на удаленке или в карантине, если вы устали кормить сидящую дома семью, если вы хотите побаловать родителей и удержать их от похода в магазин, мы вам кое-что приготовили, - такое сообщение появилось на странице в социальной сети городского пикника «Пир на Волге».

Вот список ресторанов, которые будут доставлять еду на дом:

- семейный ресторан «Андерсон», бесплатная доставка от 1000 р. (10.00 до 22.00) 59-46-80;

- пивное кафе «Брюгге», бесплатная доставка: центр, ближняя Пятерка и ближний Перекоп, другие районы от 1000 р. (с 12.00 до 00.00) 33-02-22:

- бургерная «Краснодарский парень», бесплатная доставка от 1000 р. (с 11:00 до 22:00) 66-28-03;

- пекарня «Круассан Доре», бесплатная доставка от 400 р. (с 12:00 до 18:00) 8-999-233-50-14;

- пиццерия «Лапша на ушах», бесплатная доставка от 700 р. (11:00 до 22:00) 33-92-90;

- грузинская кухня «Мамука», бесплатная доставка в Кировский, Ленинский р-ны от 800 р., другие районыны - от 1000 р. (будни - 12:00 - 21:00, выходные - 12:00 - 23:00) 28-04-44;

- паназиатская кухня «Манеки», бесплатная доставка в Кировский, Заволжский районы от 500 р., другие районы от 700 р. (вс - чт – с 10:00 до 21:45, пт - сб – с 10:00 до 22:45) 59-42-42;

- итальянская кухня «Папа Карло» (с 12:00 до 22:00)

66-38-38;

- русская кухня «Собрание», бесплатная доставка от 1000 р. (или от трех наборов обеда/ужина) обеды 10:00 - 15:00 ужины 16:00 - 21:00 30-31-32;

- гастропаб с европейской кухней «Хлеб», бесплатная доставка от 1500 р. (с 12:00 до 22:00) 59-47-77;

- европейская кухня «Багет, паштет и желтый плед», бесплатная доставка в центр от 700р. (с 9:00 до 22:30) 93-22-00;

- европейская кухня «Буратино», бесплатная доставка в центр от 700р. Пн - чт 08:00 - 23:00 Пт - сб 09:00 - 01:00 Вс 09:00 - 23:00 68-52-08;

- европейская кухня «Дума», бесплатная доставка от 600 р. Вс - чт 12:00 - 23:00 Пт - сб 12:00 - 01:00 33-09-20;

- смузи-маркет «Зеленка», доставка заказов до 500р. - 99 р., 500-1500 р. - 29 р., от 1500 р. – бесплатно (с 10:00 до 20:00) 8 961 973-18-63;

- грузинская кухня, пекарня «КИШ МИШ», бесплатная доставка: от 1000 р.(с 11:00 до 22:00) 8 965 726-36-65;

- кулинарная лавка «Клюква», бБесплатная доставка от 500 р. (с 09:00 до 20:00) 8 962 210-07-11;

- стейк хаус «Честный стейк», бесплатная доставка от 700 р. В Кировский и Ленинский районы (с 11:00 до 22:00) 33-92-90;

- паб с пивоварней «HOPMALT PUB», бесплатная доставка в центр от 700 р. (с 12:00 до 22:30) 68-52-07;

- грузинская кухня «VERIKO», (с 12:00 до 23:00)

90-11-44.

Продолжение следует.

ИСТОЧНИК KP.RU