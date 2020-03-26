Школы Ярославской области дистанционное обучение начнут 6 апреля
Неделя с 30 марта по 5 апреля, согласно указу Президента РФ, объявлена нерабочей.
- Образовательные организации региона: школы, детские сады, колледжи, техникумы всю следующую неделю не работают. В связи с этим откладывается переход на дистанционное обучение, - сообщили в департаменте образования Ярославской области.
Напомним, что из-за неблагоприятной эпидситуации школы и другие образовательные учреждения раньше положенного срока ушли на каникулы, а с 30 марта должно было начаться дистанционное обучение.
С 6 апреля начнется обеспечение продуктовыми наборами школьников и студентов, которые имеют льготы и питаются бесплатно. Питание предусмотрено только на время обучения, поэтому в нерабочую неделю оно предоставляться не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU