Школы Ярославской области дистанционное обучение начнут 6 апреля

26 Март 2020 2020-03-26T18:44:49+03:00

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Неделя с 30 марта по 5 апреля, согласно указу Президента РФ, объявлена нерабочей.

- Образовательные организации региона: школы, детские сады, колледжи, техникумы всю следующую неделю не работают. В связи с этим откладывается переход на дистанционное обучение, - сообщили в департаменте образования Ярославской области.

Напомним, что из-за неблагоприятной эпидситуации школы и другие образовательные учреждения раньше положенного срока ушли на каникулы, а с 30 марта должно было начаться дистанционное обучение.

С 6 апреля начнется обеспечение продуктовыми наборами школьников и студентов, которые имеют льготы и питаются бесплатно. Питание предусмотрено только на время обучения, поэтому в нерабочую неделю оно предоставляться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU