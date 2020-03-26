Как в Ярославской области будут работать банки с 28 марта по 5 апреля

26 Март 2020 2020-03-26T18:20:52+03:00

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В связи с указом Президента РФ, по которому следующая неделя объявлена нерабочей, Банк России дал кредитным организациям ряд рекомендаций. Например, с 30 марта по 3 апреля работать в таком же режиме, что и в новогодние праздники. При необходимости определить дежурные отделения, а информацию о графике их работы разместить на своих сайтах.

Банки должны обеспечить юрлицам выдачу денег на зарплаты сотрудникам и другие социальные выплаты, и в своем обычном режиме оказывать все дистанционные услуги, включая работу банкоматов, мобильного банка и онлайн-переводов.

Платежная система Банка России, а также система быстрых платежей с 30 марта по 3 апреля будет работать в штатном режиме как в обычную рабочую неделю. Платежная система «Мир», как и другие платежные системы, работающие на российском рынке, также будут работать в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU