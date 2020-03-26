Предприниматель купил для Переславской ЦРБ медицинские маски на 100 тысяч рублей

26 Март 2020 2020-03-26T17:20:26+03:00

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Предприниматель изъявил желание помочь центральной районной больнице Переславля и предложил закупить для нее «самое необходимое» на сумму 100 тысяч рублей. Таким образом медучреждение сумело дополнительно приобрести медицинские маски и дезинфицирующие средства.

- В то время, когда бизнес терпит издержки и несет потери, президент нашей страны предпринимает колоссальные усилия по помощи бизнесу, бизнес помогает больнице. Чувство солидарности и социальной ответственности. Спасибо, Ваагн Хачатрян! Вместе победим, - выразил благодарность за помощь на своей страничке в ВКонтакте главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU