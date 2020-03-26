2020-03-26T17:05:29+03:00
Общество

В Ярославле изменится расписание троллейбуса №8

Он ходит от Торгового переулка до Волгоградской
Полина Вачнадзе
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Расписание движения троллейбуса №8 изменится с 28 марта.Расписание движения троллейбуса №8 изменится с 28 марта.Фото: Мэрия Ярославля
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Расписание движения троллейбуса №8, который следует по маршруту «Улица Волгоградская – Торговый переулок» изменится с 28 марта.

Последний троллейбус в будние дни от остановки «Улица Волгоградская» будет уходить в 23:37, от остановки «Торговый переулок» - в 22:54.

В выходные расписание следующее: от улицы Волгоградской троллейбус №8 будет отъезжать в 23:53, от Торгового переулка – в 23:10.

Также в Ярославле изменилось расписание работы троллейбуса №1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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