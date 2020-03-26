2020-03-26T16:20:39+03:00
Общество

Ярэнерго обеспечило электроэнергией новостройку на 340 квартир

Трансформаторная подстанция оснащена двумя трансформаторами по 1000 кВА каждый
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Трансформаторная подстанция оснащена двумя трансформаторами по 1000 кВА каждыйТрансформаторная подстанция оснащена двумя трансформаторами по 1000 кВА каждый
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Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» установили новую трансформаторную подстанцию в Дзержинском районе города Ярославля. Энергообъект обеспечит возможность технологического присоединения к существующим электросетям нового крупного объекта – жилого дома.

Трансформаторная подстанция оснащена двумя трансформаторами по 1000 кВА каждый. Мощность энергопринимающих устройств 22-этажной новостройки по улице Елены Колесовой составляет 669 кВт. В доме, который планируется к сдаче уже в этом году, 340 квартир, подземный паркинг, объекты социальной инфраструктуры на первом этаже.

Чтобы подвести непосредственно к жилому комплексу электричество, энергетики построили 700 метров кабельных линий электропередачи.

Также установленная подстанция создаст запас мощности для технологического присоединения потребителей в Дзержинском районе и обеспечит качественное электроснабжение новых потребителей.

Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» установили новую трансформаторную подстанцию в Дзержинском районе

Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» установили новую трансформаторную подстанцию в Дзержинском районе

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