2020-03-26T15:16:36+03:00
Коронавирус Covid-19

У троих ярославцев подозревают коронавирус

Все, кто с ними контактировали, взяты на контроль медиков
Полина Вачнадзе
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У троих жителей Ярославской области подозревают коронавирусУ троих жителей Ярославской области подозревают коронавирусФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По данным регионального Роспотребнадзора, у троих жителей Ярославской области подозревают коронавирус – их анализы показались медикам сомнительными.

Уже составлен список людей, которые контактировали эти ярославцы. Сейчас всех их отрабатывают сотрудники Роспотребнадзора и медики. Пациенты с подозрительными результатами анализов помещены в инфекционную больницу.

В настоящее время в регионе на самоизоляции находятся 2344 человека, из них 2287 – граждане Российской Федерации, трое – граждане КНР, 54 – граждане других государств. На данный момент, 26 марта, в области только один пациент, у которого официально подтвержден диагноз «коронавирус».

ИСТОЧНИК KP.RU

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