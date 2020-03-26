2020-03-26T15:03:37+03:00
Происшествия

Ярославец стукнул прохожего по голове и украл у него сотовый телефон

Преступник был неоднократно судим
Полина ЗАЙЦЕВА
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Суд приговорил грабителя к четырем годам в колонии строго режима.Суд приговорил грабителя к четырем годам в колонии строго режима.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле осудили 34-летнего жителя Заволжского района города, который обвинялся в совершении грабежа. Установлено, что в октябре 2019 года преступник в ночное время суток напал на прохожего и ударил его по голове.

- После этого злоумышленник похитил из рук потерпевшего сотовый телефон, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Преступление грабитель совершил возле подъезда дома потерпевшего, когда последний возвращался домой.

В зале суда мужчина признал свою вину. Суд приговорил грабителя к четырем годам в колонии строго режима с учетом того, что это далеко не первое преступление осужденного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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