В Рыбинске избили прохожего и отобрали барсетку, в которой была кредитная карта

26 Март 2020 2020-03-26T14:38:36+03:00

В барсетке вместе с кредиткой злоумышленник нашел и пин-код от нее Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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22-летний житель Рыбинска обратился в полицию с заявлением. Он сообщил, что на него напал неизвестный мужчина, несколько раз ударил палкой и отобрал барсетку. В ней были деньги, зарядка для телефона и кредитная карта, принадлежащая организации, в которой работает потерпевший.

Оперативники нашли подозреваемого – 37-летнего жителя Рыбинского района. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник во всем признался и рассказал, что в барсетке вместе с кредиткой нашел и пин-код от нее и снял 160 тысяч рублей. Карту, зарядку и сумку выбросил, а деньги потратил.

- По данному факту возбудили уголовное дело, расследование продолжается, - пишет пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU