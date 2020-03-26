В Рыбинске избили прохожего и отобрали барсетку, в которой была кредитная карта
22-летний житель Рыбинска обратился в полицию с заявлением. Он сообщил, что на него напал неизвестный мужчина, несколько раз ударил палкой и отобрал барсетку. В ней были деньги, зарядка для телефона и кредитная карта, принадлежащая организации, в которой работает потерпевший.
Оперативники нашли подозреваемого – 37-летнего жителя Рыбинского района. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник во всем признался и рассказал, что в барсетке вместе с кредиткой нашел и пин-код от нее и снял 160 тысяч рублей. Карту, зарядку и сумку выбросил, а деньги потратил.
- По данному факту возбудили уголовное дело, расследование продолжается, - пишет пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU